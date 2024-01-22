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Дрикус дю Плесси: «Те, кто в меня не верил, — тупицы!»

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в бою с Шоном Стриклендом (28-6).

«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил в меня и оказал невероятную поддержку.
Те, кто не верил... что ж, это выставляет вас тупицей!» — написал дю Плесси в соцсети X.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Дрикус Дю Плесси
UFC
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