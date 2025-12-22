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Моралес заявил, что может подраться с экс-чемпионом UFC Маддаленой

Анастасия Пилипенко

Эквадорский боец Майкл Моралес заявил, что в следующем поединке может подраться с бывшим обладателем чемпионского титула UFC австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Моим следующим оппонентом может стать Джек Делла Маддалена. Мы ждем подтверждения от промоушена. Поединок может пройти 14 июня», — приводит слова Моралеса портал Sherdog.

Маддалена в ноябре 2025 года на турнире UFC 322 проиграл единогласным решением судей россиянину Исламу Махачеву и потерял чемпионский пояс UFC в полусреднем дивизионе. В его активе 28 побед и одно поражение.

Моралес на турнире UFC 322 одержал победу над Шоном Брэди техническим нокаутом в первом раунде. На его счету 19 побед и ни одного поражения.

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Джек Делла Маддалена
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