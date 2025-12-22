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Махно назвал лучших российских бойцов по итогам 2025 года

Боец ACA Алексей Махно рассказал «СЭ», кого считает лучшими российскими бойцами по итогам 2025 года.

«Я бы выбирал между Вадимом Немковым и Исламом Махачевым. Оба стали двойными чемпионами. Ислам сделал это в UFC, а Вадим — в элитных дивизионах PFL: в полутяжелом и тяжелом весах. Не хотел бы выделять кого-то одного, потому что оба достигли исторических свершений. Думаю, на радость нам, фанатам отечественного ММА, у нас есть два вот таких спортсмена, которые добились очень многого в этом году», — сказал Махно «СЭ».

Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Вадим Немков нокаутировал Ренана Феррейру на турнире PFL Europe 4 в Лионе и завоевал пояс чемпиона PFL в тяжелом весе.

(Руслан Ботвенко)

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Ислам Махачев
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