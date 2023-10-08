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Сегодня, 10:44

Монсон — о решении UFC разрешить россиянам выступать с флагом: «Международные федерации и МОК должны сделать так же»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что россияне смогут выступать в UFC с национальным флагом. Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что, начиная с турнира UFC Fight Night 229, бойцы из России смогут выходить на бои с флагом своей страны.

«Я много раз не соглашался с тем, что делал Дана Уайт, но это прекрасное решение. Он понимает, что спорт вне политики. Бойцы должны быть теми, кем они есть. Почему они не могут представлять страну, где они родились, где тренировались? Это же просто смешно! Хорошо, что Дана Уайт понимает: бойцам должны разрешить делать то, что они хотят, выражать свою точку зрения. Аплодирую! Все международные федерации и в том числе МОК должны отметить это и в скором времени сделать так же», — сказал Монсон «СЭ».

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной — лига не хотела создавать политическую напряженность.

Джефф Монсон
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