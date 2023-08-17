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Сегодня, 14:32

Монсон рассказал о поступающих угрозах: «Люди пишут мне: «Хочу, чтобы ты умер! Я убью тебя!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал «СЭ» о сообщениях, которые приходят ему в социальные сети.

«Мои настоящие друзья, когда я им показывают какие-то видео из Донбасса, понимают меня. Может быть, они не воспринимают это так, как я, но понимают меня. Некоторые не могут меня понять. Но это жизнь. Люди пишут мне: «Хочу чтоб ты умер! Я убью тебя!», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.

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