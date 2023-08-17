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Сегодня, 14:20

Джон Маккарти: «Конора не будут тестировать 6 месяцев. UFC заставят Чендлера подписать соглашение»

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) не будет проходить полное допинг-тестирование перед возвращением в октагон.

«Дана собирается пригласить Майкла Чендлера или менеджеров Майкла Чендлера и заключить сделку, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Давайте все называть своими именами. Так оно и будет. Особенно учитывая то, что произошло раньше с Марком Хантом [и Броком Леснаром], Майклу Чендлеру придется согласиться с тем, что Конора не будут тестировать в течение шести месяцев, как это пришлось сделать Генри Сехудо.

Будет сокращенный график тестирования Конора для того, чтобы он мог провести бой в декабре. Сейчас середина августа. У нас есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца. Они скажут: «Майкл Чендлер, ты хочешь заработать на этом много денег? Тебя устроит, если он [Макгрегор] будет тестироваться всего три месяца?» Чендлер ответит: «Да, все в порядке».

Но придется попросить Чендлера подписать соглашение, потому что они не собираются затевать еще один судебный процесс, как это было раньше».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В декабре они должны провести друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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