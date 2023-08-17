В ночь на 20 августа, в воскресенье, в Бостоне (Массачусетс, США) пройдет турнир UFC 292. В главном событии вечера единоборств на спортивной арене «TD Garden» подерутся действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и американец Шон О'Мэлли. Бойцы сразятся за титул UFC в своей весовой категории.

Поединки основного карда UFC 292 начнутся в 05.00 по московскому времени. Бои предварительного карда — примерно в 03.00.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 292. Смотреть видеотрансляцию турнира можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Основной кард покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция также пройдет в сервисе UFC Fight Pass.

Полный кард UFC 292

Алджамейн Стерлинг — Шон О'Мэлли

Вейли Жанг — Аманда Лемос

Нил Мэгни — Иен Гэрри

Марлон Вера — Педро Муньоз

Крис Вайдман — Брэд Таварес

Грегори Родригес — Денис Тюлюлин

Остин Хаббард — Курт Холобау

Андрэ Петроски — Джеральд Мершарт

Андреа Ли — Наталия Силва

Карине Силва — Марина Мороз

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