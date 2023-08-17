UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: полный кард и трансляция турнира 20 августа
В ночь на 20 августа, в воскресенье, в Бостоне (Массачусетс, США) пройдет турнир UFC 292. В главном событии вечера единоборств на спортивной арене «TD Garden» подерутся действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и американец Шон О'Мэлли. Бойцы сразятся за титул UFC в своей весовой категории.
Поединки основного карда UFC 292 начнутся в 05.00 по московскому времени. Бои предварительного карда — примерно в 03.00.
«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 292. Смотреть видеотрансляцию турнира можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Основной кард покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция также пройдет в сервисе UFC Fight Pass.
Полный кард UFC 292
Алджамейн Стерлинг — Шон О'Мэлли
Вейли Жанг — Аманда Лемос
Нил Мэгни — Иен Гэрри
Марлон Вера — Педро Муньоз
Крис Вайдман — Брэд Таварес
Грегори Родригес — Денис Тюлюлин
Остин Хаббард — Курт Холобау
Андрэ Петроски — Джеральд Мершарт
Андреа Ли — Наталия Силва
Карине Силва — Марина Мороз
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