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Сегодня, 19:54

Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Мухаммад Мокаев и Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев верит, что может стать самым молодым чемпионом в истории промоушена. Об этом он заявил в интервью «СЭ» в преддверии боя с американцем Тимом Эллиоттом.

— На то, чтобы побить рекорд Джона Джонса (стал самым молодым чемпионом в 23 года. — Прим. «СЭ») тебе осталось меньше 200 дней. Где-то 170 дней осталось. Если объективно, ты веришь, что все-таки это получится?

— Если объективно, после этого боя у меня будет самая длинная победная серия в дивизионе. Это пять боев. У меня уже три досрочных победы в четырех поединках. Я был самым активным бойцом в этом дивизионе за последние три года.

Поединок Мокаева и Эллиотта состоится в турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Мухаммад Мокаев
UFC
ММА
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