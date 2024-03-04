Хавьер Мендес сравнил Умара Нурмагомедова с Петром Яном

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес похвалил 12-го номера рейтинга UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (17-0) после его победы над дебютантом Бекзатом Алмаханом (14-2).

«Умар борется до конца. Он ни разу не сдавался. Я был впечатлен его выступлением. Посмотрим, кто будет его следующим соперником. Ему без разницы, с кем драться, ведь он хорош везде. Потенциально он напоминает Петра Яна. Этот парень действительно хорош», — сказал Мендес на своем подкасте.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.