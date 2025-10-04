Мераб Двалишвили против Кори Сэндхагена: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 6.30 мск 5 октября

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген проведут титульный бой в легчайшем весе на UFC 320 5 октября

Грузинский боец Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген из США проведут титульный бой в легчайшем весе на UFC 320 в ночь на 5 октября. Вечер смешанных единоборств состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок Двалишвили — Сэндхаген начнется 5 октября в 6.30 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок Двалишвили и Сэндхагена покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец», канале и сайте «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Двалишвили — чемпион легчайшего дивизиона, в ММА провел 24 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. Рекорд 33-летнего Сэндхагена — 18-5.