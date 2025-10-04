Бокс/ММА
Сегодня, 14:45

Иржи Прохазка против Халила Раунтри: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 5.00 мск 5 октября

Иржи Прохазка и Халил Раунтри проведут бой на турнире UFC 320 5 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Чешский боец Иржи Прохазка и американец Халил Раунтри встретятся на турнире UFC 320 в ночь с субботы на воскресенье, с 4 на 5 октября. Шоу пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на спортивной арене «T-Mobile Arena».

ММА UFC: Прохазка — Раунтри

Поединок Прохазка vs Раунтри пройдет в главном карде и начнется ориентировочно 6.00 по московскому времени.

32-летний Прохазка в профессиональной карьере одержал 31 победу, потерпел 5 поражений и еще один бой Иржи завершился вничью. Предыдущим соперником чеха был американец Джамаал Хилл на UFC 311 18 января 2025 года. Иржи победил техническим нокаутом после серии ударов.

У 35-летнего Раунтри на профессиональном уровне 14 побед, 6 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем бою Халил на UFC on ABC 8 22 июня 2025 года победил единогласным решением судей соотечественника Джамаала Хилла.

Турнир UFC 320 в полном объеме показывают официальное приложение UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец», а главный кард и ряд боев предварительного карда (прямой эфир с 4.05 мск) — телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, вместе с ними — сервисы Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального эфира.

Магомед Анкалаев и&nbsp;Алекс Перейра, Мераб Двалишвили и&nbsp;Кори Сэндхаген.UFC 320 Анкалаев vs Перейра 2 и Двалишвили vs Сэндхаген: дата и время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Отслеживать результаты боя Прохазка — Раунтри и других поединков вечера можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Главное событие турнира — бой за титул в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Соглавный бой — чемпионский поединок в легчайшем весе между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхегеном

