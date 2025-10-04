Магомед Анкалаев против Алекса Перейра: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 7.00 мск 5 октября

Анкалаев и Перейра проведут чемпионский бой-реванш в полутяжелом весе на UFC 320 5 октября

Россиянин Магомед Анкалаев и бразильский боец Алекс Перейра проведут бой-реванш за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в ночь на 5 октября. Шой пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок Анкалаев — Перейра начнется 5 октября ориентировочно в 7.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок за чемпионский пояс покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Рекорд 33-летнего Анкалаева в профессиональных ММА — 21-1-1-1, 38-летнего Перейры — 12-3. Первый бой соперников в марте завершился победой российского бойца единогласным судейским решением, что принесло ему первый в карьере чемпионский пояс.