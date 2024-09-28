Двалишвили: «Дам бой Умару после реванша с О'Мэлли»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на слова Шона О'Мэлли и Умара Нурмагомедова, которые высмеяли его предложение дать американцу незамедлительный реванш.

«О'Мэлли написал мне во вторник — продвигай реванш, — написал Двалишвили в соцсетях. — Он так уверен в своей победе, что я хочу показать ему, что могу побить его снова и снова. Я дам ему быстрый реванш в Нью-Йорке. Я не избегаю Умара — после реванша я буду драться с ним или с любым другим, кого выставит против меня UFC».

14 сентября Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей и стал чемпионом UFC.