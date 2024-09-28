Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:50

Конор бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о желании подраться с чемпионом UFC Белалом Мухаммадом.

«Он очень плох, и я хочу с ним драться, — заявил Макгрегор в ходе прямого эфира в социальной сети. — Бой с Чендлером, а затем, давайте назначим чемпионский бой Белал — Макгрегор за титул UFC в полусреднем весе. У меня несколько побед нокаутами в полусреднем весе — я сила, с которой нужно считаться в этом дивизионе.

Я наношу урон в полусреднем весе, проверьте статистику. Я делаю это со стопроцентной точностью, а у этого парня нет ни единого нокдауна в истории UFC. Ни одного нокдауна, и честно говоря, это позор. Так что да, я это сделаю. Передайте Дане и остальным парням».

Прошлый бой Макгрегора состоялся летом 2021 года, когда он проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Белал Мухаммад
Конор Макгрегор
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Популярное видео
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости