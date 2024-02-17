В ночь на 18 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Вечер ММА пройдет на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния (США). В мейнкарде встретятся Мераб Двалишвили и Генри Сехудо. Основной кард стартует в 6.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 298. Видеотрансляцию поединков в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за UFC 298 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Прогноз и ставки на бой Двалишвили — Сехудо читайте в нашем материале.

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