Российский боец Роман Копылов выйдет в октагон против американца Энтони Эрнандес в рамках турнира UFC 298 в ночь на 18 февраля. Вечер ММА состоится на арене Honda Center в калифорнийском Анахайме (США). Начало основного карда запланировано на 6.00 по московскому времени. Бой Копылов — Эрнандес откроет мейнкард.

Текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 298 проведет «СЭ». Видеотрансляция турнира в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец», бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за UFC 298 можно с помощью официального приложения UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего россиянина в смешанных единоборствах — 12 побед и два поражения. 30-летний американец в ММА одержал 16 побед и два поражения.

Прогноз и ставки на бой Копылов — Эрнандес читайте в нашем материале.

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