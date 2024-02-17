Чемпион в полулегком весе Александр Волкановски проведет схватку в полулегкой весовой категории с непобежденным претендентом Илией Топурия на турнире UFC 298. Вечер ММА пройдет на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния (США) в ночь на 18 февраля. Начало боя ожидается около 8.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира по смешанным единоборствам. Видеотрансляцию поединков в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за UFC 298 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Прогноз на главный бой читайте в нашем материале.

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