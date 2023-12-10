Мераб Двалишвили дал прогноз на бой О'Мэлли и Веры

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что хочет победы чемпиона легчайшего веса Шона О'Мэлли (17-1) в бою с шестым номером рейтинга Марлоном Верой (21-8).

«Надеюсь, О'Мэлли победит, потому что я хочу встретиться с суперзвездой. Я бросаю ему вызовы с 2018 года, с тех пор, как выиграл первый бой в России. Может, он хороший парень и, возможно, неплохой боец, но я хочу с ним подраться, потому что я должен себя протестировать», — сказал Двалишвили в интервью ESPN.

О'Мэлли и Вера подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.