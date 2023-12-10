Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:25

Мераб Двалишвили дал прогноз на бой О'Мэлли и Веры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что хочет победы чемпиона легчайшего веса Шона О'Мэлли (17-1) в бою с шестым номером рейтинга Марлоном Верой (21-8).

«Надеюсь, О'Мэлли победит, потому что я хочу встретиться с суперзвездой. Я бросаю ему вызовы с 2018 года, с тех пор, как выиграл первый бой в России. Может, он хороший парень и, возможно, неплохой боец, но я хочу с ним подраться, потому что я должен себя протестировать», — сказал Двалишвили в интервью ESPN.

О'Мэлли и Вера подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Марлон Вера
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Итальянские СМИ назвали Ермака самым безопасным преемником для Зеленского
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 296: дата проведения и кард боев турнира

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости