Макгрегор заявил, что боя против Яна не будет

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что не видит возможности провести поединок с российским бойцом Петром Яном из-за большой разницы в весовых категориях.

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории, даже для бокса. Но дуэль взглядов была веселой», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Дубае, ОАЭ.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.