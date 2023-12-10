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Сегодня, 13:27

Макгрегор заявил, что боя против Яна не будет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что не видит возможности провести поединок с российским бойцом Петром Яном из-за большой разницы в весовых категориях.

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории, даже для бокса. Но дуэль взглядов была веселой», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Дубае, ОАЭ.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Источник: https://tass.ru/sport/19500169
Конор Макгрегор
Петр Ян
UFC
ММА
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