UFC 296: дата проведения и кард боев турнира
Турнир по смешанным единоборствам UFC 296 пройдет в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) на территории спортивного комплекса «T-Mobile Arena». Вечер ММА начнется в 2.00 по московскому времени 17 декабря вместе со стартом поединков раннего предварительного карда.
Основной кард UFC 296 стартует примерно в 6.00 мск. Главным событием турнира в США станет противостояние за титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Полный кард турнира UFC 296 в Лас-Вегасе 16 и 17 декабря
Основной кард
- Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
- Александр Пантожа — Брэндон Ройвал
- Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон
- Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт
- Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри
Предварительный кард
- Джош Эмметт — Гига Чикадзе
- Ирэн Алдана — Кэрол Роса
- Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер
- Кейси О'Неилл — Ариани Липски
Ранний предварительный кард
- Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби
- Тагир Уланбеков — Коди Дарден
- Андре Фили — Лукас Алмейда
- Мартин Будай — Шамиль Газиев
- Рэнди Браун — Муслим Салихов
Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ в прямом эфире покажет бои основного карда UFC 296. Поединки также покажут на канале «Матч Боец». «Кинопоиск» и UFC Fight Pass проведут видеотрансляции боев в Лас-Вегасе для пользователей с подпиской на онлайн-сервисы.