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Сегодня, 14:33

Менеджер Топурии допустил, что боец проведет поединок за титул UFC в легком весе

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Менеджер испанского бойца Илии Топурии Лукаш Орин сообщил, что спортсмен может провести бой за чемпионский титул UFC в легком весе.

«Это может быть и временный титул. Но скорее всего, это будет бой за полноценный чемпионский титул», — приводит слова Орина ТАСС.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Илия Топурия
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