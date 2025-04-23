Менеджер Топурии допустил, что боец проведет поединок за титул UFC в легком весе

Менеджер испанского бойца Илии Топурии Лукаш Орин сообщил, что спортсмен может провести бой за чемпионский титул UFC в легком весе.

«Это может быть и временный титул. Но скорее всего, это будет бой за полноценный чемпионский титул», — приводит слова Орина ТАСС.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.