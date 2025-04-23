Постарнакова: «Хотелось бы реализовать себя в UFC, ведь это главная лига мира»

Чемпион женского наилегчайшего дивизиона лиги «Наше Дело» Татьяна Постарнакова рассказала, что хотела бы попасть в UFC.

«Про обстановку в «Нашем Деле» я знаю лишь по интервью Армена Гуляна, но недавно лига расторгла со мной контракт. Есть дата — 12 июня, когда, возможно, состоится турнир, пока ждем подтверждения.

Если говорить о дальнейшей карьере, то хотелось бы уже выйти на мировой уровень. Моя команда — «Рать», менеджеры работают в данном направлении, но пока нет конкретных новостей. Все работают, я тренируюсь, оттачиваю свои навыки. Конечно, хотелось бы реализовать себя в UFC, ведь это главная лига мира», — цитрирует MMA.Metaratings.ru Постарнакову.