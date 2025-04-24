Ислама Махачева могут лишить чемпионского пояса UFC

Российский боец Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC в легком весе, сообщает ABC.

По информации источника, это может произойти, если 33-летний россиянин откажется от поединка с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

UFC настаивает на проведении боя, поскольку поединок между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который должен был возглавить турнир UFC 317, скорее всего, отменится из-за травмы южноафриканца. Планируется, что вместо него главным событием вечера станет бой за титул в легком весе, который принадлежит Махачеву.

Если Махачев откажется биться с Топурией, он может лишиться пояса, а вместо него соперником Топурии станет ближайший претендент — Чарльзом Оливейра.

Ранее Махачев неоднократно заявлял, что не хочет выходить на бой с Топурией, поскольку желает побороться за титул в полусреднем весе.