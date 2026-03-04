Менеджер Махачева назвал фейком новость о бое россиянина с Моралесом 12 июля
Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз опроверг новость о бое россиянина с Майклом Моралесом.
Сообщалось, что поединок состоится 12 июля в Лас-Вегасе.
«Фейковые новости», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.
Моралес 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 победил Шона Брэди техническим нокаутом в первом раунде. На счету эквадорца 19 побед и ни одного поражения.
Махачев на этом же турнире победил австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. На счету Махачева 28 побед в 29 поединках.
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