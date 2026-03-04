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4 марта, 16:25

Источник: Махачев проведет бой с Моралесом 12 июля в Лас-Вегасе

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет бой с Майклом Моралесом, сообщает журналистка UFC Espanol Жаклин Энрикес.

Поединок состоится 12 июля в Лас-Вегасе.

Моралес 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 победил Шона Брэди техническим нокаутом в первом раунде. На счету эквадорца 19 побед и ни одного поражения.

Махачев на этом же турнире победил австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. На счету Махачева 28 побед в 29 поединках.

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Ислам Махачев
Майкл Моралес
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