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Стало известно, сколько боев войдет в кард турнира UFC в Белом доме

Артем Рыжкин

Глава UFC Дана Уайт назвал количество боев, которые пройдут на турнире в Белом доме. Мероприятие лиги запланировано на 14 июня.

«Я нахожусь в комнате матчмейкинга, и весь кард сейчас перед моими глазами на доске. Я смотрю на него прямо сейчас. Здесь все шесть боев, которые мы утвердили. Возможно, будет семь, если мы сможем добавить еще один», — приводит слова Уайта IFL TV.

Турнир приурочен к двум событиям — празднованию 250-летия независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа, который лично участвует в подготовке мероприятия. Сам Трамп ранее заявлял, что ожидает от восьми до девяти титульных боев.

Организаторы планируют установить октагон на Южной лужайке Белого дома, где смогут разместиться около 5 тысяч зрителей. По информации инсайдеров, главным боем вечера может стать поединок в легком весе между действующим чемпионом Илией Топурией и временным обладателем титула Джастином Гейджи.

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Дана Уайт
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