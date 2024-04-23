Менеджер Алексеевой отреагировал на арест таджикского мигранта, едва не сбившего Ирину в Челябинске

Менеджер бойца UFC Ирины Алексеевой Александр Скаредин прокомментировал инцидент с подрезавшим ее на дороге таджикским мигрантом.

«Знаю про этот инцидент с самого начала. Я не специалист в миграционной политике, но, мне кажется, что если человек, который живет в нашем обществе, демонстративно нарушает порядок и устои этого общества, то должны быть санкции, потому что у людей должен быть стимул не делать плохо», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил Алексееву. После ареста появилось видео, как он извиняется за свой поступок.