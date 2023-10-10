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Сегодня, 14:00

Мендес уверен, что Грин до сих пор обижен тем, как легко Махачев его победил

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес уверен, что 13-й номер легкого веса UFC Бобби Грин (31-14) до сих пор обижен тем, как легко чемпион дивизиона Ислам Махачев (24-1) его победил. Ранее Грин заявил, что Махачев и экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) якобы избегают проверок Антидопингового агентства США (USADA), прячась в мечети.

«То, что он говорит, не имеет никакого смысла для тех, кто знает, как работает USADA. То есть ты хочешь сказать, что Хабиба проверяли 50 с лишним раз и Ислам знает, как обманывать? Ты что, издеваешься? Они единственные, кто знает, как обманывать? Ты просто обкурился.

Ислам довольно легко с ним расправился, а он соперник мирового класса, так что-то, что с ним так обошлись, не понравилось ему, потому что он, наверное, ожидал, что выступит лучше, но не вышло», — сказал Мендес в своем подкасте.

В декабре 2022 года перед боем с Дрю Добером (27-12) Грин обвинил Махачева в том, что тот с юных лет принимает стероиды, и заявил, что во время их поединка он чувствовал неестественную силу. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения Грина о применении Махачевым допинга.

Бобби Грин
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
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