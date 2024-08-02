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Сегодня, 17:55

Мендес не знает, по которым UFC не переподписывает контракт с Мокаевым

Виктория Кравченко
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Главный тренер АКА Хавьер Мендес отреагировал на информацию о том, что UFC не переподписал контракт с бойцом наилегчайшего дивизиона Мухаммадом Мокаевым.

«Я не знаю причин, по которым UFC не переподписывает контракт с Мокаевым. Но он должен был сделать что-то, что противоречит протоколу лиги. И послушайте, вы работаете на компанию, вы человек компании. Ты делаешь правильные вещи для нее. Если ты поступаешь неправильно, организация имеет право тебя отпустить или не принимать обратно», — цитирует Мендеса MMA.Metaratings.ru.

В активе Мокаева 13 побед и ни одного поражения. 27 июля на UFC 304 он одержал победу над Манэлем Капэ единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мухаммад Мокаев
Хавьер Мендес
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