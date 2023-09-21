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Сегодня, 12:22

Матеуш Гамрот: «Меня интересует только один человек, и это Ислам Махачев»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (22-2) заявил, что надеется в будущем сразиться с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Мои навыки борьбы позволяют мне победить ударника. Меня интересует только один человек в легком весе, и это борец. Его зовут Ислам Махачев, и я уверен, что он победит Чарльза Оливейру. Надеюсь, мы с ним встретимся в будущем. Может быть, через два или три года. Я думаю, что моя борьба лучше его. Посмотрим. Я должен подраться с ним в октагоне, чтобы понять, кто из нас лучший борец. Лично я считаю себя лучшим борцом в дивизионе», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Гамрот проведет следующий поединок против Рафаэля Физиева (12-2) 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Матеуш Гамрот
UFC
ММА
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