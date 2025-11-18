Бокс/ММА
Сегодня, 13:57

Масвидаль считает, что Рахмонов может победить Махачева

Анастасия Пилипенко

Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль назвал единственного бойца в полусреднем весе, способного победить действующего чемпиона Ислама Махачева.

«Мы должны добавить в список [претендентов] монстра в этой весовой категории Шавката [Рахмонова]. Он невероятен, и это единственный парень, который, на самом деле, может побить Ислама.

Он больше, отлично борется, у него бесконечная выносливость... И он неплох в стойке. Иногда он пропускает, чтобы попасть в ответ, но он неплох в стойке. Меня беспокоит тот факт, что Шавкат давно травмирован, но это один из моих любимых полусредневесов», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.«Кто следующий соперник? Я готов». Слова Махачева после исторической победы в полусреднем весе

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322. Россиянин завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Хорхе Масвидаль
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
