Сайгид Изагахмаев и Николас Далби встретятся на турнире UFC Fight Night

Сайгид Изагахмаев (Россия) и Николас Далби (Дания), выступающие в полусреднем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Катаре. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 18.20 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно).

Изагахмаев одержал 22 победы и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 182 см, размах рук — 180 см. В рекорде Далби — 23 победы, 6 поражений, 1 ничья и 2 несостоявшихся боя. Его рост — 180 см, размах рук — 189 см.