Сегодня, 13:00

Федор Емельяненко о победе Махачева: «Я получил огромное удовольствие. Ислам сделал так, что Маддалена не мог драться»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный боец Федор Емельяненко прокомментировал «СЭ» победу Ислама Махачева над Джеком Беллой Маддаленой в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Махачев выиграл единогласным решением судей, забрав все пять раундов.

«Получил огромное удовольствие наблюдать этот бой, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Ислам молодец, он просто не оставил никаких шансов, вопросов не было. Так держать! Мне понравилось, что Ислам создал такие условия, что было впечатление, будто соперник не хочет драться, соперник ничего не мог ему противопоставить. Он его полностью контролировал.

Создавалось впечатление, что он [Маддалена] беспомощный в тех положениях, которые Ислам создавал. Как будто он не мог драться. Это, конечно, заслуга Ислама. Хорошая работа в стойке, хорошее чувство дистанции, хорошие вхождения в клинч, в ноги. Но не нужно это оставлять, нужно еще работать! Думаю, в полусреднем весе ему все по зубам, главное — не расслабляться. [Махачев в среднем весе?] Давайте не будем об этом, Ислам сам примет решение».

Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) на турнире UFC 322, который проходил в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; обладатель двух поясов UFC.Емельяненко, Хабиб или Махачев: кто наш самый великий боец в истории?

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Федор Емельяненко
