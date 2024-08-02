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Сегодня, 13:30

Марлон Вера — Дейвесон Фигередо: результаты боев и статистика бойцов UFC

3 августа Вера и Фигередо подерутся на UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вечером 3 августа на «Этихад Арене» в ОАЭ пройдут бои UFC Fight Night. Поединки основного карда начнутся в 22 .00 по московскому времени. В одном из них в легчайшем весе встретятся Марлон Вера из Эквадора и Дейвесон Фигередо из Бразилии.

Вере 31 год, на его счету 23 победы, девять поражений и одна ничья в профессиональных единоборствах. 10 марта он уступил американцу Шону О'Мэлли в титульном поединке на турнире UFC 299.

Фигередо 36 лет, он одержал 23 победы, потерпел три поражения и свел один поединок вничью. 14 апреля он победил американца Коди Гарбрандта на турнире UFC 300.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда турнира UFC в Абу-Даби.

Дейвесон Фигередо
Марлон Вера
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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