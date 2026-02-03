Фахретдинов — об исключении Рахмонова из рейтинга UFC: «Полная несправедливость»

Российский боец UFC в полусреднем весе Ринат Фахретдинов прокомментировал исключение казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга дивизиона.

По мнению Фахретдинова, это демонстрирует недостаточный интерес организации к бойцам из стран СНГ.

«На самом деле очень странная ситуация. Тот же Колби Ковингтон, который ниже в рейтингах... Он дрался в последний раз в декабре 2024 года. Он, по-моему, с 2019 или 2020 года проводит по одному бою в год. Последний поединок проиграл, но он все еще в рейтингах. Это лишний раз подтверждает, что бойцы из СНГ не особо интересны UFC, к сожалению. Но это на самом деле полная несправедливость, потому что вот вам живой пример — Колби», — сказал Фахретдинов в социальных сетях.

Свой последний поединок спортсмен провел 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. 1 февраля Рахмонов сообщил, что перенес повторную операцию на колене и его возвращение в октагон откладывается.

Рахмонов занимал вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Титул чемпиона в данной весовой категории на данный момент принадлежит россиянину Исламу Махачеву.