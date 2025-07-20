Макс Холлоуэй — Дастин Порье: онлайн-трансляция боя турнира UFC 318

Макс Холлоуэй и Дастин Порье встретятся в главном бою турнира UFC 318

Американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье проводят бой в главном событии турнира UFC 318 в ночь на воскресенье, 20 июля. Поединок проходит на «Кинг Смути Центре» в Новом Орлеане (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 318. Следить за последними новостями и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире поединок показывают UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

ММА UFC: Холлоуэй — Порье

В профессиональном рекорде 36-летнего Порье — 30 побед и девять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

33-летний Холлоуэй на профессиональном уровне одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.

Порье проводит последний бой в карьере и третий — против Холлоуэя (после двух побед в предыдущих поединках с этим соперником).