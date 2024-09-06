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Макгрегор заявил, что готов стать президентом Ирландии

Алина Савинова
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году.

Боец считает, что стране нужен активный правитель, который будет трудиться только на благо своего народа. По словам спортсмена, он является единственным логичным выбором.

«Как президент я могу созывать и распускать парламент. Я бы получил все ответы, которые ищет ирландский народ, у тех, кто ворует у рабочего человека, у разрушителей семейных уз, у разрушителей малого бизнеса и так далее. Эти шарлатаны на своих руководящих должностях были бы призваны к ответу перед народом Ирландии», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

В настоящий момент пост президента Ирландии занимает 83-летний Майкл Хиггинс.

36-летний Макгрегор является первым в истории UFC обладателем двух чемпионских поясов. Всего в ММА он провел 28 поединков, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений. Свой последний бой ирландец провел 11 июля 2021 года на UFC 264 против Дастина Порье.

Конор Макгрегор
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