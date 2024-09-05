Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:15

Алекса Грассо: «Если я проиграю Шевченко, ей нужно будет дать мне еще один шанс»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка наилегчайшего веса UFC Алекса Грассо (16-3) заявила, что в случае победы над экс-чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко (23-4) не даст ей четвертый бой. При этом она подчеркнула, что в случае своего поражения Шевченко должна дать ей еще один поединок.

«С тех пор как я перешла в наилегчайший вес, она была моей целью, — сказала Грассо на предматчевой пресс-конференции Noche UFC. — Она так долго была на моем радаре. Этот бой может быть двояким: если она победит, ей нужно будет дать мне еще один шанс. Если выиграю я, думаю, что все кончено».

Грассо и Шевченко подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Кунлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости