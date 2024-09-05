Алекса Грассо: «Если я проиграю Шевченко, ей нужно будет дать мне еще один шанс»

Чемпионка наилегчайшего веса UFC Алекса Грассо (16-3) заявила, что в случае победы над экс-чемпионкой наилегчайшего веса Валентиной Шевченко (23-4) не даст ей четвертый бой. При этом она подчеркнула, что в случае своего поражения Шевченко должна дать ей еще один поединок.

«С тех пор как я перешла в наилегчайший вес, она была моей целью, — сказала Грассо на предматчевой пресс-конференции Noche UFC. — Она так долго была на моем радаре. Этот бой может быть двояким: если она победит, ей нужно будет дать мне еще один шанс. Если выиграю я, думаю, что все кончено».

Грассо и Шевченко подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.