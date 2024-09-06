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Сегодня, 11:51

Монсон о планах Макгрегора баллотироваться в президенты Ирландии: «Его эго зашло слишком далеко»

Зарина Халимхонова
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Боец смешанного стиля (ММА) и депутат Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» заявление бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который намерен баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году.

«Восхищаюсь уверенностью Конора Макгрегора, но его эго зашло слишком далеко. Он не имеет ни малейшего представления о том, что значит быть президентом. Когда вы смотрите на него на пресс-конференциях, он только и делает, что ругается, высмеивает своих оппонентов, злится и кричит. Представьте, что он лидер страны и имеет дело с президентами или лидерами других стран, и ведет себя подобным образом. Так что это невозможно.
Он мог бы занять место в правительстве на более низкой должности и работать пару лет, действительно помогая людям. И имея уже хоть какой-то опыт, мог бы баллотироваться в президенты. Но он не хочет тратить на это время. У него не хватает терпения или желания сделать это», — сказал Монсон «СЭ».

В настоящий момент пост президента Ирландии занимает 83-летний Майкл Хиггинс.

36-летний Макгрегор является первым в истории UFC обладателем двух чемпионских поясов. Всего в ММА он провел 28 поединков, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений. Свой последний бой ирландец провел 11 июля 2021 года на UFC 264 против Дастина Порье.

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