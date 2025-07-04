Макгрегор — о слухах о том, что ему грозит 10-летний тюремный срок: «СМИ отвратительны»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в соцсетях прокомментировал слухи о том, что ему грозит 10-летний тюремный срок.

Ранее информация об этом появилась в ирландской прессе. Сообщалось, что спортсмена могут признать виновным в даче ложных показаний по делу Никиты Хэнд.

«СМИ отвратительны. Адвокаты противоположной стороны были уличены во лжи на открытом судебном заседании в первый же день, но об этом не сказали ни слова в репортажах. Это позор. Подумать только, что я когда-нибудь сделаю что-то настолько глупое и рискну своей жизнью. Можете продолжать в том же духе. Я не виновен в этих гнусных обвинениях, высказанных против меня лжецами, и я буду сражаться до последнего дня, чтобы доказать это», — написал Макгрегор в соцсети X, но затем удалил свой твит.

Ирландский суд 22 ноября признал 36-летнего бойца виновным в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года. Суд принял сторону потерпевшей Никиты Хэнд и постановил выплатить ей почти 250 тысяч евро.