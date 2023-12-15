Первый бой Махачева и Волкановски признан лучшим в 2023-м на премии World MMA Awards

Поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 284 признан лучшим боем 2023 года на церемонии вручения награды World MMA Awards.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

На счету Махачева в ММА 25 побед и 1 поражение. В реванше против Волкановски, который состоялся 21 октября в Абу-Даби, Махачев победил нокаутом в первом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.