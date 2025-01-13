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Сегодня, 12:25

Махачев: «Моей мечтой было сразиться с Фергюсоном»

Алина Савинова
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал своего противника мечты.

«Мой брат Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном пять раз, но бой отменялся из-за травм. Моей мечтой было сразиться с этим парнем. Я всегда был с Хабибом, и, когда он травмировался, я спрашивал у менеджера, могу ли я выйти на замену против Тони. В то время Тони был очень хорошим бойцом», — сказал Махачев в интервью Эдину Россу в его подкасте.

Однако россиянин отметил, что мечтал о бое против Фергюсона три-четыре года назад. Сейчас, по его мнению, драться с американцем бессмысленно, поскольку у него очень затяжная серия поражений.

В турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января, Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их первая встреча в апреле 2019 года закончилась победой Ислама единогласным решением судей.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
Ислам Махачев
Тони Фергюсон
ММА
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