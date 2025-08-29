Махачев проведет бой с Маддаленой на турнире UFC 322

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет бой против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322. Их бой станет главным событием мероприятия, которое пройдет в ночь на 16 ноября на «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету 28-летнего Маддалены 18 побед и 2 поражения.

Также на UFC 322 Валентина Шевченко (24-4), представляющая Кыргызстан, подерется с китаянкой Вейли Чжан (26-3).