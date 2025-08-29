Умар Нурмагомедов подерется с Баутистой на турнире UFC 321

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой против американца Марио Баутисты на турнире UFC 321. Поединок в легйчайшем весе пройдет 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умар впервые выйдет в октагон после своего первого поражения в UFC. 18 января 2025 года на UFC 311 он проиграл Мерабу Двалишвили в поединке за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

29-летний Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Баутисты 18 побед и 2 поражения.