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Менеджер Махачева Абдель-Азиз — о бое с Чимаевым: «Этого никогда не случится»

Павел Лопатко

Промоутер Али Абдель-Азиз, также являющийся менеджером бывшего чемпиона UFC в легком весе 33-летнего россиянина Ислама Махачева, считает, что бой между его подопечным и обладателем титула UFC Хамзатом Чимаевым не состоится.

«Этого никогда не случится. Хамзат слишком крупный, я не думаю, что он когда-нибудь сможет снова опуститься в полусредний вес. Они знают друг друга, они из одного региона, и, честно говоря, в этом бою нет абсолютно никакого смысла», — цитирует Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в соцсети X.

В ночь на 17 августа 31-летний россиянин Чимаев, представляющий ОАЭ, победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей на турнире UFC 319 и стал чемпионом организации в среднем весе.

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Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
Али Абдель-Азиз
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