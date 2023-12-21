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Сегодня, 13:14

Махачев планирует провести следующий бой 9 марта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что боец планирует провести свой следующий бой 9 марта.

«Нацеливаемся на 9 марта. Но пока ждем, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Если не получится, тогда будут другие сроки», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://tass.ru/sport/19597361
Ислам Махачев
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