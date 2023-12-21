Махачев планирует провести следующий бой 9 марта
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что боец планирует провести свой следующий бой 9 марта.
«Нацеливаемся на 9 марта. Но пока ждем, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Если не получится, тогда будут другие сроки», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
Источник: https://tass.ru/sport/19597361
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