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Сегодня, 08:24

Махачев хочет провести бой за пояс в полусреднем весе

Виктория Кравченко
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Ислам Махачев, Дастин Порье.
Фото USA Today Sports

Российский боец Махачев после победного боя против американца Дастина Порье обозначил, что в будущем ему нужен бой за пояс в полусреднем весе.

«Моя мечта — подняться за второй пояс, я хочу почувствовать эту энергию опять, выигрыш нового пояса, когда ты защищаешь пояс — это не то», — сказал после боя Махачев.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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