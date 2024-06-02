Махачев хочет провести бой за пояс в полусреднем весе

Российский боец Махачев после победного боя против американца Дастина Порье обозначил, что в будущем ему нужен бой за пояс в полусреднем весе.

«Моя мечта — подняться за второй пояс, я хочу почувствовать эту энергию опять, выигрыш нового пояса, когда ты защищаешь пояс — это не то», — сказал после боя Махачев.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.