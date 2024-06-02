Махачев — о победе над Порье: «Один из моих любимых сабмишенов»

Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке UFC 302 в Ньюарке.

«Дастин провел отличный кэмп, его тренеры проделали хорошую работу, он защищался от моих тейкдаунов, он легенда спорта, спасибо тебе, Дастин.

Один из моих любимых сабмишенов, неважно устал я или нет, я могу сделать его всегда. Моя мечта — бороться за второй пояс, я хочу почувствовать эту энергию опять, выигрыш нового пояса, когда ты защищаешь пояс — это не то. Еще раз, Дастин, спасибо, ты воин», — сказал Махачев.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.