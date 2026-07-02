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Умар Нурмагомедов проведет бой с Ядуном на турнире UFC в Шанхае

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае (Китай) 29 августа, сообщает портал MMAmania.

Китайский боец заменит мексиканца Дэвида Мартинеса, поединок которого против Нурмагомедова на турнире в Абу-Даби был анонсирован ранее.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 20 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. 28-летний Ядун провел 34 поединка, одержал 23 победы, 9 раз проиграл, 1 бой признан ничейным и 1 — несостоявшимся.

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Умар Нурмагомедов
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