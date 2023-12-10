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Махачев: «Буду выступать еще пару лет, может быть»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, сколько лет планирует выступать в ММА, а также назвал бой мечты.

«Бой мечты? Второй пояс, — сказал Махачев журналистам на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. — Я бы не выбирал соперника. Это бой мечты. То, что меня мотивирует на данный момент».

«Идеальное завершение карьеры? Завоевать два пояс, оба защитить. Уже один пояс и второй защитить, и я думаю это уже... Я не знаю, если будет новая мотивация, но это для меня сейчас наивысшая ступень».

«Выступал бы до 40 лет? Нет. Еще пару лет, может быть».

На счету Махачева в ММА 25 побед и 1 поражение. В последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби, Махачев нокаутом в первом раунде победил Алекса Волкановски.

Ислам Махачев
UFC
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